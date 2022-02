Jade Picon, do - Reprodução/Gshow

Jade Picon, do Reprodução/Gshow

Publicado 02/02/2022 16:15

Rio - Em bate papo na tarde desta quarta-feira (02), Jade Picon revelou que deu conselhos para o irmão, Léo Picon, antes de entrar no "Big Brother Brasil 22". A influenciadora ainda revelou que o jovem também usa esparadrapo no umbigo para não absorver energias negativas.

fotogaleria "Eu falei pro Léo não falar merda. As pessoas podem confundir e achar que somos iguais e não somos. Falei pra ele não fazer merda lá fora", afirmou.

Recentemente, Léo Picon foi visitar o apartamento da integrante do reality show. "Como a Jade saiu para ir para o "BBB" e a gente mora no mesmo prédio, estou com acesso ao apartamento dessa garota. Ainda é possível sentir o cheiro dela. Ela se faz presente. Aqui é onde passa as noites, dorme, onde ela... bom, prefiro não pensar nisso... Olha o que ela tem de pincel. Acho chique!... Aqui é onde ela guarda os tênis. Jade é uma sneakerhead", mostrou.