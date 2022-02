Yasmin Brunet - Reprodução: internet

Yasmin BrunetReprodução: internet

Publicado 02/02/2022 15:49

Rio - Yasmin Brunet, que recentemente anunciou o término do casamento com o surfista Gabriel Medina, compartilhou uma reflexão no Instagram Stories, nesta quarta-feira. Alguns internautas acreditam se tratar de uma indireta.

fotogaleria

"Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continue fazendo seus planos acontecerem enquanto eles falam", postou a modelo, que lança a sua marca de produtos naturais para cabelos durante uma live, na segunda-feira, dia 7, às 20h.