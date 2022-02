Com look neon e coladinho, Flávia Alessandra esbanja boa forma

Rio - Flávia Alessandra, de 47 anos, caprichou na escolha do look para se exercitar nesta quarta-feira. Com um conjuntinho colado e neon, a atriz mostrou que está com o corpão em forma ao ser clicada por um paparazzo ao sair de uma academia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. No Instagram, a esposa de Otaviano Costa brincou com sua produção, ao fazer uma selfie em frente ao espelho. "Olha como estou super discreta. A roupa, o tênis, a garrafa... estou bem discreta indo para o treino", disse.

