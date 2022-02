Zilu Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu CamargoReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2022 14:47

Rio - Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu os questionamentos dos fãs. A empresária falou sobre as mudanças que Graciele Lacerda, atual mulher do sertanejo, fez na fazenda "É o Amor", localizada em Araguapaz, em Goiás.

"Não ligo para esses detalhes, gente. Muitas pessoas aqui estão perguntando sobre a fazenda, falando de algumas mudanças e isso, pra mim, é algo indiferente! Porque a fazenda foi comprada e projetada para a minha família! Meus filhos amam passar férias lá, meus netos amam ir à fazenda e zelei por ela pensando exclusivamente no bem-estar da minha família!", disse Zilu, que é mãe de Wanessa, Camila e Igor Camargo.



"A fazenda é dos meus filhos e netos! Podem trocar móveis, reformar, podem fazer qualquer alteração física, mas a semente do amor que eu plantei na fazenda É O Amor ninguém pode mudar", disparou. Zilu também negou os boatos de que não gosta de ver os filhos ao lado de Graciele Lacerda, atual mulher do cantor. "Inclusive, eu que sempre incentivei meus filhos a se aproximarem do pai e da atual mulher dele. Relacionamentos acabam, filhos são eternos. Sempre falei isso".

Questionada se ainda ama Zezé, Zilu não fugiu da pergunta. "Não como homem, marido. Mas amo o Zezé pai dos meus filhos e sempre o respeitarei como uma pessoa com quem vivi mais de 30 anos". A empresária também contou porque ainda usa o sobrenome Camargo. "Foi um pedido do Zezé no divórcio", disse.

Ela também explicou o motivo de Zezé não ser "tão família" quando estava com ela. "Porque não existiam as redes sociais e toda essa exposição. Porque ele fazia 10 shows por semana. Porque eu tinha três filhos para acompanhar em casa, enquanto ele trabalhava. Porque o tempo que 'sobrava', normalmente, ele descansava a voz, o corpo a mente. Ele sempre foi família, mas não existia Instagram para eu ficar 24 horas mostrando a rotina familiar que tínhamos".