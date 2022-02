Maíra Cardi não sabia que Arthur Aguiar era um dos contaminados com covid-19 - Reprodução

Maíra Cardi não sabia que Arthur Aguiar era um dos contaminados com covid-19 Reprodução

Publicado 02/02/2022 13:48 | Atualizado 02/02/2022 14:07

Rio - Maíra Cardi carrega uma lista grande de traições, já que foi traída 16 vezes pelo marido, Arthur Aguiar. A empresária foi alertada por alguns internautas para não fazer "propaganda" do esposo, porém ela afirma que não tem motivo para esconder o quanto Arthur é maravilhoso.

fotogaleria

"Falam 'você tem que dizer que ele tem per* pequeno', 'que ele é ruim'. Eu jamais faria isso, porque eu estaria mentindo. Ele é maravilhoso, a cama é sensacional. Todos vocês poderiam provar, mas não, porque ele está casado comigo. Eu não tenho que fingir que meu marido é ruim, para que ele queira ficar comigo. Tem que ficar porque quer. Quero que ele seja feliz, não quero ninguém amarrado em mim", disse ela.

A coach ainda acredita ser privilegiada, já que mesmo Arthur tendo ficado com muitas mulheres, no final ela quem foi a escolhida. "Eu não tenho medo de perdê-lo. Que bom que ele com** a mulherada do Brasil inteiro e escolheu ficar comigo, é porque eu tenho habilidades únicas. Então, sou muito segura de mim", disse Maíra.