Popó Freitas e o genro, Matheus AzevedoReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2022 11:14 | Atualizado 02/02/2022 11:27

Rio - Popó Freitas surgiu em um clique fofo com o namorado do seu filho, Juan Freitas, nesta terça-feira. No clique, compartilhado pelo próprio herdeiro por meio do Instagram, o ex-boxeador aparece abraçado ao genro, Matheus Azevedo, e dando um beijo na bochecha do rapaz.

No ano passado, o tetracampeão falou sobre a relação com o filho Juan, estudante de medicina de 22 anos, que revelou ser gay ainda adolescente à família . “É a minha bichona. E, antes que venham me criticar, essa é a maneira carinhosa que eu chamo ele. É uma coisa que eu sempre falo, uma coisa minha e dele, a gente se zoa assim. Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de Medicina. Ele já me levou para boate gay, e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay", disse ele ao podcast No Flow