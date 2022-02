Michel Teló e Thais Fersoza viajam com família - Reprodução/Instagram

Michel Teló e Thais Fersoza viajam com famíliaReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2022 09:23

Rio - Michel Teló e Thais Fersoza estão curtindo dias de descanso na Disney, nos Estados Unidos. Mas eles não estão sozinhos! Pelo contrário, eles aproveitam o parque de diversão norte-americano com a família inteira. Nesta terça-feira, Thais compartilhou alguns registros da diversão.

fotogaleria

"Pensa numa turma animada! Hoje foi dia de trazer a família para curtir com a gente! Muitas aventuras por aqui! Há anos eu não ia em montanha russa (risos)… Que frio na barriga, gente! Está sendo incrível", escreveu a atriz na legenda da publicação. "Dia feliz já queremos mais vezes! Amamos vocês", respondeu a cantora Gabi Luthai, que é casada com o irmão de Teló e está na viagem.

Michel Teló disse estar feliz. "Pensa num lugar que a gente ama ir! Pensa na alegria! Curto demais a vibe desse parque! Tem duas montanhas russas novas que estão sensacionais... Animados demais da conta", escreveu o técnico do "The Voice Brasil" ao postar uma selfie com a amada.