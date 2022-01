Luta de boxe entre Whindersson Nunes e Popó de Freitas movimenta web - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2022 09:08

Rio - Depois de muita espera, Whindersson Nunes fez sua estreia no boxe em luta contra Popó de Freitas. Apesar de ser quase nocauteado e sair com o rosto machucado, o humorista mostrou garra e garantiu um empate contra o tetracampeão mundial. O evento, que ocorreu em Balneário Camboriú e teve transmissão por meio da TV paga, tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite deste domingo.

Além do embate principal entre Whindersson e Popó, a noite reservou outros duelos no ringue, além de atrações de entretenimento. Wesley Safadão foi uma das atrações musicais, enquanto Tirulipa divertiu o público estimado em 2 mil pessoas. O ator Caio Castro e os influenciadores Leo Picon e GKay estavam entre os espectadores presentes na plateia. Maria Lina Deggan também prestigiou a luta do ex-noivo. "Coração na boca", escreveu ela em uma rede social

Já na web, celebridades ilustres comentaram o embate como Neymar Jr. e outros jogadores da seleção brasileira de futebol. Famosos e anônimos ressaltaram a garra do humorista em seguir de pé mesmo após duros golpes, a ajuda do juiz para manter a luta e possibilitar o empate no resultado final.

A luta entre um humorista e um atleta profissional, claro, também rendeu memes. O próprio Whindersson Nunes entrou na brincadeira. "Encontrei esses rapaz aqui no corredor", postou ele ao compartilhar uma foto do rosto machucado. "Só as tranças que ficaram intacta porque o resto...", respondeu um seguidor.



Confira as reações nas redes sociais:

Só as tranças que ficaram intacta

Pq o resto... — (@Giovanna_7777) January 31, 2022

esperando sair vídeo novo do Whindersson Nunes.



“O dia que inventei de apanhar no box” pic.twitter.com/hDEUPolo16 — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) January 31, 2022 Só o brasileiro mesmo pra apanhar e sair rindo kkkkkkkkkkkkkkkk

Whindersson é foda!! #BoxeNoCombate pic.twitter.com/aUCF2pG6RY — hivanzera- (@hivanmoura) January 31, 2022