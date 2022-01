Grávida, Bárbara Evans testa positivo para a covid-19 - Reprodução/Instagram

Grávida, Bárbara Evans testa positivo para a covid-19

Publicado 31/01/2022 17:44

Rio - Bárbara Evans usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (31), para revelar que testou positivo para a covid-19. Grávida de sua primeira filha, a modelo deu a notícia através de seus Stories do Instagram e contou que descobriu ter sido infectada pelo coronavírus após uma viagem a São Paulo com seu marido, Gustavo Theodoro.

"Estava pensando se ia contar ou não porque tem muita gente louca que bota muita coisa na nossa cabeça. Fomos para São Paulo e descobrimos que pegamos Covid. Gustavo positivou primeiro. Eu fiz e deu negativo, depois eu fiz de novo e deu positivo. Minha quarentena acaba na sexta, e a dele já acabou. Estou no nosso quarto, e ele tem ficado na sala já tem mais de sete dias", relatou.

A influenciadora e ex-A Fazenda tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde, destacando a importância da vacinação contra a covid-19: "Ontem foi o dia em que fiquei pior. Me deu muita dor de garganta e nariz entupido, mas nada assustador. Estou medicada, e está tudo certinho comigo e com Ayla. Estamos com as três doses, então estamos mais tranquilas. Está tudo bem", declarou ela, que está no sétimo mês de gravidez.

"Resolvi compartilhar porque está muito fácil de pegar, e olha que eu me cuido, ainda mais grávida. Mas aconteceu, agora é me cuidar. Nunca tinha pegado covid, achei que ia me safar, mas não me safei", desabafou a modelo.