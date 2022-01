Paolla Olivera e Diogo Nogueira dão beijão de tirar o fôlego em show no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2022 11:29 | Atualizado 31/01/2022 12:43

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira protagonizaram um beijão de novela durante show do sambista no Rio de Janeiro neste final de semana. Mais uma vez, a atriz prestigiou a apresentação do amado e subiu ao palco do Vivo Rio, Zona Sul da cidade, para dançar com ele. O público não esperava é que os dois protagonizassem um beijão de tirar o fôlego.

O momento quente entre o casal foi registrado por fãs que estavam presentes no evento chamado Clube do Samba, que é uma idealização do próprio artista. Após cair nas redes sociais, o vídeo viralizou e foi compartilhado por diversas páginas de fã da atriz e do casal. Nos clique, Paolla aparece com um vestidinho azul e salto alto vermelho. Já Diogo usa blusa e bermuda.