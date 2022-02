Juliette - reprodução do instagram

Juliettereprodução do instagram

Publicado 31/01/2022 18:09 | Atualizado 31/01/2022 19:06

Rio - Juliette Freire abriu o jogo sobre sua rotina de beleza durante um bate-papo com seus seguidores, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. A campeã do 'Big Brother Brasil 21' disse que vai ao dermatologista para fazer um tratamento contra calvície e depilação a laser.

fotogaleria

"O povo estava perguntando o que eu faço no dermatologista. Fora essas coisas de tratamento de pele, peeling, todas essas coisas de embelezamento, faço um laser aqui nessas áreas (na parte do couro cabeludo próxima à testa) para estimular crescimento, porque tenho calvície feminina. Desde criança, tenho pouquíssimo cabelo nessas áreas aqui. Estou tentando tratar porque faço muito secador e chapinha. Aí quero evitar grandes problemas", comentou.

A digital influencer também disse que faz depilação a laser. "O homem já foi a lua, mas não inventa um procedimento zero dor. Que eu faço, segundo povo, o que menos dói de tecnologia. Mas dói. Vamos evoluir. É um apelo que eu faço: fazer um negócio que não doa para quem optar por tirar o pelo", brincou.



Ao ser questionada se tem um participante favorito no 'Big Brother Brasil 22', a cantora confessou: "Não consegui fechar uma torcida, mas há pessoas de que já gosto muito. Quando fechar, digo a vocês".