Publicado 31/01/2022 16:37 | Atualizado 31/01/2022 16:38

Rio - Giulia Be surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira (31), ao publicar uma sequência de fotos em seu Twitter ao lado do grupo de K-pop ATEEZ. O encontro aconteceu nos bastidores da turnê dos artistas sul-coreanos, após a cantora assistir ao show junto com o produtor musical Diplo.

"Show incrível com uma energia inigualável. Artistas tão talentosos e seres humanos ainda mais incríveis! Falei para eles: 'Venham ao Brasil' urgente!", escreveu na legenda da publicação. Giulia ainda registrou alguns momentos do show em seus Stories do Instagram e elogiou o grupo pelo espetáculo.

No Twitter, a cantora indicada ao Grammy Latino deixou os fãs animados com o convite feito para o grupo e os internautas não esconderam a surpresa com o encontro. "Mano do céu! Esse feat era tudo que a gente não tava esperando", comentou uma seguidora. "Eu estou tentando entender se isso aqui é real ou será apenas um surto coletivo?", brincou outra pessoa.

