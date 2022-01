Lucas Souza e Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2022 12:12 | Atualizado 31/01/2022 12:13

Rio - Depois de se casar em uma cerimônia para amigos e familiares no sábado, Jojo Todynho recebeu uma linda declaração de amor do marido, oficial do Exército, Lucas Souza. Neste domingo, o rapaz abriu o coração em uma postagem emocionante.

"Não sei se palavras conseguem descrever o que estou sentindo neste momento. Ontem me casei com a mulher que tanto amo, a mulher que terei o privilégio de acordar ao lado todos os dias, Jordana é a verdadeira expressão de Deus em minha vida", começou ele.

"E sou grato todos os dias por ele ter confiado ela a mim, a mulher que conquistou meu coração, mudou minha vida, tirou meu sono, despertou em mim os melhores sentimentos, você preencheu o meu vazio, me deu luz e paz, cuidou de mim como ninguém havia feito antes, você me ensinou o verdadeiro sentido do amor, o amor mais puro e verdadeiro, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que Deus traria uma pessoa tão perfeita como você, então daqui pra frente eu dedico a você todo meu amor! Te amo, meu amor", continuou ele, que ainda agradeceu as mensagens de carinho e o comparecimento de amigos na festa de casamento.