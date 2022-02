Luísa Sonza - Divulgação

Publicado 31/01/2022 19:53

Rio - Luísa Sonza, de 23 anos, brincou com o meme "reage, bota um cropped" através de uma postagem no Twitter, neste domingo. Após a separação de Whindersson Nunes e do fim do namoro com o cantor Vitão, a funkeira disse que se dedicou bastante em sua fase solteira.

"Minha época de piranha, que durou duas semanas. Fiz o que pude e dei meu máximo", brincou.