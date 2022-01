Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP Rocky - Diggzy/Shutterstock

Rihanna está grávida do primeiro filho com A$AP RockyDiggzy/Shutterstock

Publicado 31/01/2022 13:55

Rio - A cantora pop Rihanna está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky! A novidade foi divulgada, nesta segunda-feira (31), pela revista norte-americana People, dois meses após surgirem os primeiros boatos de uma possível gravidez da empresária

Para anunciar a gravidez, o casal foi clicado pelo fotógrafo Miles Diggs, também conhecido como Diggzy, no último fim de semana, em Nova York, nos EUA. Em foto publicada no Instagram do artista, Rihanna veste uma jaqueta rosa oversized com alguns botões abertos para exibir o barrigão.

Na web, a notícia de que o casal espera seu primeiro bebê chegou a colocar o nome de Rihanna entre os assuntos mais comentados no Twitter, com usuários celebrando a novidade. "Gente eu tô em choque!!! Parece que eu sou a madrinha", brincou a cantora Iza. "Queria estar na barriga da Rihanna...", comentou o influenciador Álvaro. "Vem aí a criança mais bonita do mundo", afirmou outro internauta.

Em novembro de 2021, a mídia internacional apontou que a dona de hits como "Diamonds" e "Umbrella" estaria grávida de seu primeiro filho com A$AP Rocky, com quem assumiu o namoro em maio. Os rumores surgiram após a bilionária participar de uma cerimônia em Barbados, onde foi homenageada e nomeada heroína nacional