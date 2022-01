Camila Pitanga apoia Beatriz Coelho, sua ex-namorada, detida por fazer topless - Reprodução/Instagram

Camila Pitanga apoia Beatriz Coelho, sua ex-namorada, detida por fazer toplessReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2022 15:26 | Atualizado 31/01/2022 15:27

Rio - Camila Pitanga usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (31), para enviar uma mensagem de apoio para sua ex-namorada, Beatriz Coelho, que foi detida por policiais militares após fazer topless em uma praia no último sábado . A atriz não escondeu sua revolta com a situação ao compartilhar uma foto da artesã na delegacia com um dos pé algemados.

fotogaleria

"Minha solidariedade à Beatriz Coelho, que ontem sofreu uma violência policial claramente motivada pelo machismo e homofobia. Bia estava na praia com uma amiga e fazia topless, acabou na delegacia algemada pelos pés como vocês podem ver na imagem. É absurdo e constrangedor. Bia, espero que você esteja bem. Conte comigo sempre", declarou a artista na legenda da publicação no Instagram.

No último sábado, Beatriz Coelho gerou comoção nas redes sociais ao contar que foi conduzida até uma delegacia, dentro de uma viatura, por fazer topless em uma praia. A artesã ilustrou a situação com fotos publicadas em seus Stories do Instagram e desabafou: "O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido".

Já neste domingo, Bia voltou ao Instagram para expôr ataques que recebeu na plataforma após relatar o episódio. "Postei aqui algumas das mensagens de ódio pois acho importante entendermos a dimensão da violência contra nossa existência e nossas lutas, as as mensagens positivas estão vindo com muito mais força. Muito obrigada, me sinto imensamente acolhida e apoiada", declarou.

Confira: