Publicado 01/02/2022 19:58

Rio - Morreu nesta terça-feira (1°) o ator e dublador Isaac Bardavid. O artista estava internado desde a última quinta-feira, em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio, para tratar um enfisema pulmonar e acabou não resistindo.

fotogaleria Entre seus trabalhos mais marcantes na dublagem estão o Esqueleto, de "He-Man", o Tigrão, do "Ursinho Pooh" e super-herói Wolverine, da franquia "X-Men". Esse último lhe proporcionou o encontro com Hugh Jackman que ocorreu durante participação no programa "The Noite", do SBT. O apresentador do talk show, Danilo Gentili, comentou o falecimento de Isaac Bardavid.

"Guardo com carinho esse dia. O grande Bardavid me abraçou forte nos bastidores e me agradeceu por ter proporcionado esse momento pra ele. Eu respondi que ele estava enganado, pois eu é que o agradecia por ter proporcionado esse momento pra mim. Descanse em paz, meu caro", escreveu no Twitter.

João Paulo Rufino - "Há dez anos atrás em minha primeira novela tive a honra de contracenar com ele. (tantas e tantas cenas...tantos momentos...) imagine só eu estar ao lado daquele que era a voz de tantos heróis...a voz daquele que eu assistia incansavelmente " Wolverine". Ah!!! Como eu me senti... Parte inesquecível da minha história. É meu Comandante...você não imagina o quanto foi importante pra mim."





Peter Jordan - "Hoje é o dia que a gente da adeus a Isaac Bardavid. A voz do Wolverine, Esqueleto e tantos outros personagens. Galera… que dia triste. Cara de desapontado, mas aliviado.

Descanse em paz, mestre! Obrigado por tudo."

Juliana Paiva - "Hoje nos despedimos da voz, do ator e da pessoa @isaacbardavidoficial. Trabalhamos juntos em #AlémdoHorizonte e a sua generosidade foi a luz marcante desse encontro! [...] Que honra! Voa leve e em paz! Seu legado de respeito máximo a arte vive em nós!"