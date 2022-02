Dra. Deolane e mais famosos curtem inauguração de casa noturna

Rio - A mãe tá on! Dra. Deolane Bezerra curtiu a noite desta terça-feira na inauguração de uma casa noturna, em São Paulo. Com um vestido brilhoso e bem decotado, a ex-mulher de MC Kevin chamou atenção ao chegar ao local. Famosos como a ex-BBB Gleici Damasceno, o ex-Fazenda Erasmo Vianna e Nego do Borel também prestigiaram o evento.

