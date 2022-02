Mara Maravilha diz que já ficou com Edson Celulari - Reprodução

Publicado 02/02/2022 11:35 | Atualizado 02/02/2022 11:38

Rio - Mara Maravilha, de 53 anos, falou sobre sua vida amorosa na década de 90 em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda". A apresentadora, que atualmente é casada com Gabriel Torres, disse que já ficou com Edson Celulari, além de integrantes do Menudo, Polegar e Dominó. Mara ainda se comparou com a cantora Anitta.

"Peguei global também, tá? Agora ele é casado, vai ser pai de novo. Com todo o respeito. Mas só foi pegar", disse Mara. "Só foi beijinho. Quando ele fazia uma novela no SBT, 'Brasileiros e brasileiras', em 1990", afirmou sobre Edson Celulari.

"Não foi só o Roy [da banda Menudo], não. Peguei outro também. Mas em off. Não vou falar quem é. Eu era meio Anitta. Menudo, Polegar, Dominó... Eram os menininhos. Do Dominó foi o Marcelo. (...) Dedo podre. Nem vai valer a pena (falar do Polegar)", finalizou.