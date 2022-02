Rico Melquiades - Reprodução Internet

Publicado 02/02/2022 13:25

Rio - Rico Melquiades, 30 anos, foi o grande campeão de "A Fazenda 13" e mesmo após o fim do programa ele não foge de polêmicas. Em uma entrevista concedida ao "PodCats", comandado por Virginia Fonseca e Camila Loures, o humorista abriu o jogo sobre sua relação a ex-fazenda Marina Ferrari.

"Eu não converso de jeito nenhum, não quero papo. É uma pessoa, para mim, falsa, na minha opinião. Eu e ela éramos amigos sim aqui fora, antes do programa. Eu ia para casa dela. Ela apresentava um reality que eu criei. A gente sabia que ia para "A Fazenda", a gente conversou na sala da casa dela. E não podia falar e eu e ela falamos um para o outro escondidos. A gente no hotel confinados, que não podia ter contato, eu e ela conversávamos no WhatsApp. Ela mandava foto do quarto dela, eu mandava foto do meu quarto", começou ele.

"E quando chegou na casa, ela não só se afastou de mim, como também falava muito mal de mim. Ela tentava fazer as minhas amigas ficarem contra mim e tipo assim, ela era a minha amiga aqui fora e ela falava na cabeça das meninas para se afastarem de mim, que as meninas podiam sair por causa de mim se fosse para uma roça. Então é uma pessoa que, se filmando, com um monte de câmera, ela fazia isso, imagina sem câmera. Então é uma pessoa que eu não sinto vontade de falar. É uma pessoa que eu não desejo o mal dela, desejo sucesso para ela. É uma pessoa que para mim não existe mais. Estou falando dela porque ela é uma pessoa que participou da minha vida três meses, que se eu pudesse apagar ela do programa, porque foi uma planta também, não fazia nada, só treinava na academia", completou Rico.