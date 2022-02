Diogo Nogueira - Ricardo Nunes

Publicado 02/02/2022 15:08 | Atualizado 02/02/2022 15:21

Rio - Diogo Nogueira entrou na justiça para pedir a revisão da pensão alimentícia do filho, Davi, de 15 anos, fruto do relacionamento com a ex-mulher Milena Rocha. O cantor paga mais de R$ 13 mil por mês de pensão ao filho, segundo informações da colunista Fabia Oliveira, do portal Em OFF. O processo tramita na Vara de Família do Foro Regional da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

No processo, ele tenta deixar de pagar o atual valor e ficar com gastos fixos, como educação, saúde, lazer e vestuário do filho. Além disso, quer dividir gastos diários, como moradia, alimentação e habitação, já que a guarda do adolescência é compartilhada entre os pais. Ao longo do mês, Davi reside 15 dias na casa da mãe e outros 15, na casa do pai.



Diogo ainda alega no processo que a escola do filho ficou atrasada durante três meses em 2020, mesmo repassando mensalmente o valor acordado anteriormente pela Justiça. Segundo declaração do cantor ao processo, ele arcou com o pagamento das mensalidades atrasadas. Milena Rocha ainda não foi citada na ação.

Até o momento, O DIA não obteve respostas do cantor ou dos responsáveis legais pelo processo. Já a assessoria de comunicação de Milena Rocha disse que a influenciadora ainda não foi informada oficialmente sobre o assunto e que, por isso, não poderia comentar o processo.