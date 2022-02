Issac Bardavid e Hugh Jackman - Reprodução/Twitter

Rio - Hugh Jackman, ator que dá vida ao Wolverine nos cinemas, usou o Twitter para homenagear o Issac Bardavid, dublador do personagem no Brasil, que faleceu aos 90 anos nesta terça-feira. Isaac faleceu cinco dias depois de ser internado em um hospital de Niterói para tratar um enfisema pulmonar. Sepultamento do artista ocorrerá nesta quarta-feira, às 15h, no Cemitério Israelense de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, em cerimônia para amigos, familiares e fãs.

Na rede social, o ator australiano compartilhou vídeo do momento em que ele se encontrou com Isaac no Brasil em 2017. Juntos, eles foram entrevistados no programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT, para falar sobre o lançamento do filme "Logan", último trabalho de ambos no universo do super-herói Wolverine.

No trecho compartilhado no Twitter, o ator de Hollywood fala uma frase icônica de Wolverine em inglês enquanto o brasileiro repete em português. "Que lenda. Que vida e que legado. Que voz. Descanse em paz, meu amigo", escreveu Jackman em inglês.

Issac Bardavid. What a legend. What a life and legacy. What a voice! #Wolverine #Logan Rest well my friend. pic.twitter.com/iUXf3P89Rw — (@RealHughJackman) February 2, 2022 A morte de Isaac Bardavid foi compartilhada pelos familiares por meio de uma publicação nas redes sociais. "90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: Toma tendência na vida meu filho! É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje partiu para o plano espiritual", dizia a postagem.

Além de dar voz ao super-herói Wolverine, da franquia "X-Men", Isaac também é conhecido por dublar personagens como Esqueleto, de "He-Man", e o Tigrão, do "Ursinho Pooh", sendo considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Como ator, Bardavid também participou de produções da Globo, como "Escrava Isaura" (1976), "A Padroeira" (2001) e "Sítio do Picapau Amarelo" (2006-07). Seu último trabalho como ator foi no filme "Carcereiros", lançado no ano passado.