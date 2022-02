Isaac Bardavid, dublador do Wolverine no Brasil - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022 18:01 | Atualizado 02/02/2022 07:46

Rio - O dublador Isaac Bardavid faleceu, nesta terça-feira (1º), aos 90 anos de idade. O artista estava internado desde a última quinta-feira, em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio, para tratar um enfisema pulmonar mas não resistiu. A notícia do falecimento do veterano foi divulgada por sua família através de postagem em suas redes sociais.

"90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: Toma tendência na vida meu filho! É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje partiu para o plano espiritual", diz a legenda da publicação no Instagram.

A postagem ainda explica o que causou a morte de Isaac, apesar de seu quadro de saúde estar controlado: "O pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue. O sangue ficou ácido demais (com taxa de oxigênio muito baixa) e por conta disso o coração falhou. Os médicos tentaram reanimação, mas o corpo já estava muito cansado."

Além de dar voz ao super-herói Wolverine, da franquia "X-Men", Isaac também é conhecido por dublar personagens como Esqueleto, de "He-Man", e o Tigrão, do "Ursinho Pooh", sendo considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Como ator, Bardavid também participou de produções da Globo, como "Escrava Isaura" (1976), "A Padroeira" (2001), "Sítio do Picapau Amarelo" (2006-07). Seu último trabalho como ator foi no filme "Carcereiros", lançado no ano passado.