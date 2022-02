Danilo Gentili e Hugh Jackman posam com Isaac Bardavid, dublador de Wolverine que faleceu nesta terça-feira - Reprodução/Twitter

Danilo Gentili e Hugh Jackman posam com Isaac Bardavid, dublador de Wolverine que faleceu nesta terça-feiraReprodução/Twitter

Publicado 01/02/2022 18:56

Rio - Após a morte de Isaac Bardavid , nesta terça-feira (1º), Danilo Gentili usou suas redes sociais para lamentar a notícia e aproveitou para relembrar um momento marcante na carreira do dublador. Conhecido por dar voz ao Wolverine, da franquia X-Men, o ator se encontrou com Hugh Jackman, que interpreta o personagem nos filmes, em um episódio do "The Noite" de 2017.

"Guardo com carinho esse dia. O grande Bardavid me abraçou forte nos bastidores e me agradeceu por ter proporcionado esse momento pra ele. Eu respondi que ele estava enganado, pois eu é que o agradecia por ter proporcionado esse momento pra mim. Descanse em paz, meu caro", declarou Gentili em postagem no Twitter.

O vídeo do momento em que os artistas se encontram no palco foi resgatado pelo perfil do "The Noite". Nos comentários da publicação, fãs lamentaram a morte de Isaac: "Grande artista e lenda da dublagem, vai em paz", desejou um internauta. "Nossa, como estou triste. Isaac era o Wolverine desde a animação dos anos 90. Impossível ter uma voz para substituir. Descansa em paz, Vovôverine", escreveu outro seguidor. "Mais uma perda, marcou época, marcou a juventude de muitos", acrescentou um terceiro.

Além de Wolverine, Bardavid também era conhecido por dar voz a personagens de desenhos animados como Esqueleto, de "He-Man", e Tigrão, de "Ursinho Pooh". O dublador também participou da franquia "Shrek" e de clássicos da Disney, entre eles, "Mulan" e "Hércules". Como ator, ele esteve em produções da Globo, como "Escrava Isaura" (1976), "A Padroeira" (2001) e "Sítio do Picapau Amarelo" (2006-07).

Isaac Bardavid faleceu nesta terça-feira, cinco dias depois de ser internado em um hospital de Niterói para tratar um enfisema pulmonar. "90 anos, 11 meses e 19 dias. Se bem conheço o coroa, ele diria assim: Toma tendência na vida meu filho! É com essa frase que escrevo que nosso querido ator, dublador, escritor, esposo, pai, vô, bisavô e amigo, hoje partiu para o plano espiritual", diz a publicação feita por familiares no perfil do artista no Instagram.

Guardo com carinho esse dia. O grande Bardavid me abraçou forte nos bastidores e me agradeceu por ter proporcionado esse momento pra ele. Eu respondi que ele estava enganado, pois eu é que o agradecia por ter proporcionado esse momento pra mim. Descanse em paz, meu caro. pic.twitter.com/hGbqDNsyJG — Danilo Gentili (@DaniloGentili) February 1, 2022