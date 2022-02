Whindersson Nunes e Maria Lina - Reprodução

Publicado 02/02/2022 15:37

Rio - Em entrevista para o podcast de Evelyn Regly, Maria Lina revelou que ainda não compreendeu o motivo do término de seu relacionamento com Whindersson Nunes. A influenciadora contou que a decisão partiu do humorista.

fotogaleria "Muito difícil porque quem quis foi ele. Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo. Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus. A gente viveu um relacionamento, só a gente sabe o que passamos. Não sei o que causou, é uma mistura de muita coisa. Não o julgo, já perdoei, porque amor é isso", contou.

Maria Lina comentou o falecimento de João Miguel, fruto da relação com Whindersson Nunes. "Quando eu perdi o João, eu queria esconder a minha história, não queria que ninguém soubesse, nem que falassem sobre perto de mim, e isso ia me doendo mais. Até que comecei a falar. Passei a conversar com a minha mãe (...). Foi tão difícil perder o meu filho, e ele não tem culpa de nada, mas de qualquer forma, perder o pai do meu filho também. Eu não queria levantar, não queria trabalhar. Às vezes, me dava saudade do meu filho, e eu convivi apenas 30h com ele", disse.