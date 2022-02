Lucas Souza e Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Publicado 01/02/2022 14:04 | Atualizado 01/02/2022 16:10

Rio - Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram no último sábado (29), após cinco meses de relacionamento. Nesta terça-feira (01), a cantora abriu o coração e fez um longo desabafo sobre os preparativos do casamento que foram feitos em apenas vinte dias. Além disso, ela ainda destacou os preconceitos que passou por conta do relacionamento.

"Ah, meu dia tão esperado. Nesse percurso de 20 dias de organização aconteceram tantas coisas, mesmo que muitas das vezes não eram boas, mas eu só agradecia a Deus por cuidar tão bem de cada detalhe e me dar força para eu me conduzir sozinha até o altar, levando no coração o amor que me faltava naquele momento, passando por cima da dor da saudade, botei peito e fui encontrar o amor da minha vida, o Homem que é o meu maior admirador que eu nunca tive dúvida de cada sim que eu o disse, o Homem que boto peito e até mesmo excluiu do seu ciclo de amizades pessoas que queriam fazer brincadeiras preconceituosas e com maldade", começou a cantora.

É muito fácil de julgar ou apontar os outros sem viver a vida dela, ou sentir suas dores, eu Jordana nunca seria a melhor pessoa, mas me esforçarei para cada dia evoluir, para ser boa em todos os aspectos, quebrando a Maldade alheia, assim como fiz com a garrafa vermelha. Aprendi que vida só temos uma e não podemos jamais deixar de viver, degustar e gozar do melhor da vida, que se chama viver, ser livre e entender que meu limite só acaba quando Deus dá a última palavra, seu percurso acabou. Enquanto eu tiver vida não deixarei jamais de viver da maneira que eu quero ou até mesmo preocupada com os outros, dia 29/01/22 é o dia que dei o 'sim' com toda a certeza do meu coração e com a certeza que Deus blindará e abençoará meu casamento, assim como ele fez e faz com a minha vida. Lucas eu te amo e isso é o que importa o restante entregamos nas mãos de Deus", completou Jojo.

