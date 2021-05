Carolina Dieckmann Reprodução/Instagram

Publicado 16/05/2021 08:36

Rio - Carolina Dieckmann usou o Instagram, neste sábado, para postar uma foto em que aparece dirigindo uma motocicleta. Mas o que chamou a atenção foi outro detalhe: a atriz usava um pijama durante a condução e, claro, capacete de proteção.

A artista brincou com a situação e divertiu os seguidores. "Quem disse que moto não combina com pijama? E a pessoa ainda para no meio da rua para registrar", legendou a atriz. "Você pode tudo", escreveu uma fã. "Linda", elogiou outra. "Perfeita", escreveu uma terceira.