Gkay está hospedada na casa de Anitta nos EUA - Reprodução

Gkay está hospedada na casa de Anitta nos EUAReprodução

Publicado 06/10/2021 13:11 | Atualizado 06/10/2021 13:18

Rio - A humorista e influenciadora digital GKay se mudou para o Rio de Janeiro e contou no Instagram que foi furtada logo que chegou à Cidade Maravilhosa. "Um misto de felicidade e tristeza. Estou muito feliz, apesar de estar com essa cara. Me mudei de cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só que assim que cheguei aqui fui furtada e levaram a minha carteira com todos os meus documentos, cartões e dinheiro", disse.

fotogaleria

GKay aproveitou para pedir ajuda aos seguidores para recuperar uma carteira Chanel avaliada em quase R$ 4 mil. "Se alguém achar por aí e puder entrar em contato para me devolver, vou agradecer muito. Estou sem nada aqui e queria pegar pelo menos o meu documento e a minha carteira. É uma carteira da Chanel prata. É isso. Se achar, pode levar o dinheiro, mas devolve a carteira com documentos. Estou zerada aqui. Se eu quiser comer um pão no Rio de Janeiro eu não posso. Não tenho dois reais", afirmou.

O furto aconteceu ainda no Aeroporto Santos Dumont. "Quando olhei para o bolso do meu moletom ele estava assim (revirado). Provavelmente alguém botou a mãozinha e roubou. Oh, gente, estou tão feliz aqui. Vim gravar pra Netflix, me botaram em um flatizinho aqui que é a coisa mais linda e acontece isso. Mas bola para frente. Agora vou viver minha vida carioca", finalizou.