Grazi Massafera e Caio CastroReprodução

Publicado 06/10/2021 14:44

Rio - Em entrevista ao podcast Monkey Kast, Caio Castro voltou a falar sobre o término do relacionamento com Grazi Massafera. Questionado pelo apresentador Igor Morais, o piloto e ator explicou porque o romance não deu certo.

"Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida. Deu certo do início ao fim", afirmou ele: "O que deu errado? Nada. É isso que tenho para responder", afirmou durante a live, que rolou na noite da última terça-feira.

No bate-papo, Caio também falou sobre sua fé. "Uma pessoa me perguntou se eu acredito em Deus. Eu disse que não. Eu tenho uma relação com Deus, eu converso com ele. A partir do momento que você tem essa relação, não tem essa de acreditar ou não".