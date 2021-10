Gabriel Stauffer e Bruna Linzmeyer - Reprodução do instagram

Publicado 06/10/2021 16:43

Rio - Bruna Linzmeyer e Gabriel Stauffer viveram uma verdadeira aventura para conseguir chegar ao local de gravações do remake de Pantanal, com estreia prevista para 2022, na TV Globo. É que para chegar ao ponto exato da produção, os dois precisariam embarcar em um pequeno avião. No entanto, uma das rodas da aeronave ficou atolada na pista de decolagem.

Em seu perfil no Instagram, o ator, que interpretará Dr. Gustavo na primeira fase da trama, mostrou os detalhes da viagem. Dentro o avião com Bruna, que dará vida a Madeleine, ele publicou uma foto e escreveu: "Sobre as idas para o set. Porque no céu não tem porteira".

Em seguida, ele mostrou o perrengue que os dois enfrentaram: "Para que não sabe, avião também atola. Mas agora vai", disse. O elenco precisou descer da aeronave para que ela fosse desatolada. Após o problema ser resolvido, Gabriel mostrou trechos do voo para seus fãs. "O Pantanal é lindo demais", escreveu ele.