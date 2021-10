Marieta Severo - Globo/Fábio Rocha

Marieta SeveroGlobo/Fábio Rocha

Publicado 06/10/2021 16:03

Rio - Em bate-papo no podcast "Novela das 9", Marieta Severo revelou que sofre com as sequelas da Covid-19. A atriz, de 74 anos, que contraiu a doença em dezembro do ano passado, ficou com fadiga e lapsos de memória. Isso, inclusive, tem afetado seu trabalho em 'Um Lugar Ao Sol', próxima novela das 21h da Globo.

fotogaleria

“Fiquei com muita fadiga e com problemas de lapso de memória. Eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes, e ela me falava disso”, contou ela, que destacou que as sequelas vão diminuindo com o passar do tempo. “Essas sequelas estão diminuindo, mas a gente sabe que elas podem ficar de maneiras que você não avalia muito. É uma doença muito traiçoeira”.

Parceira de Marieta em cena, Andréia Horta está com as mesmas sequelas, após ter a doença. A veterana disse que as duas tem se apoiado bastante durante as gravações da novela. “Ela foi maravilhosa comigo, a gente se entendia. Quando uma olhava para a cara da outra e fazia ‘ops?’ [para mostrar que havia esquecido], eu vi que era uma sequela”, revelou.