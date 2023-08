Aracy Balabanian - Reprodução / Twitter

Aracy BalabanianReprodução / Twitter

Publicado 07/08/2023 11:15 | Atualizado 07/08/2023 11:47

Rio - Artistas e famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte de Aracy Balabanian, aos 83 anos. A veterana, considerada uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira, estava internada na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, desde outubro de 2022, para tratar um câncer de pulmão.

O ator, autor e diretor Miguel Falabella foi o primeiro a lamentar a perda da amiga na web. Em um texto emocionado, o artista, que contracenou ao lado de Aracy em "Sai de Baixo", enalteceu o talento da atriz, a quem definiu como "de primeira grandeza".

"E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!", publicou.

Veja o que outras personalidades disseram

Claudia Raia, atriz: "Aracy Balabanian sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas, sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado. Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre, minha amiga! Te reencontro na próxima vida".

Alexandre Borges, ator: "Fizemos 'A Próxima Vítima' juntos. Ela era uma grande atriz, uma grande amiga e sua obra fica para sempre".

Maria Zilda Bethlem, atriz: "Mais uma querida que se vai! Triste! Fico só lembrando da risada dela. Iluminada!".



Alice Wegmann, atriz: "Ainda bem que eu pude dizer 'eu te amo'. Aracy tinha uma forma encantadora de ver a vida! Nos conhecemos em 'Ligações Perigosas' da Manuela Dias e um dia, passamos 10 horas seguidas sentadas na mesa do almoço de tanto que nos gostamos... Ela sempre com jovens em volta, não porque queria absorver nossa juventude, mas por querer partilhar a juventude dela conosco. Falávamos muito do nosso ofício, ela tinha um brilho no olho que eu nunca, nunca mesmo vou me esquecer. Porque é o mesmo brilho no olho que eu tenho e que quero ter quando chegar aos 83 anos. A generosidade, a luz, o cuidado. Meu coração só não está mais triste hoje porque eu me sinto uma pessoa de muita sorte… Na nossa estreia em 'Ligações', ela gentilmente cedeu a casa dela pra que pudéssemos confraternizar e comemorar. Eu aprendi a ser mais agregadora, mais atriz, mais apaixonada ainda pela minha profissão pelo que via diante de mim. Aracy é luz e vai morar para sempre no meu coração. Eu te amo, Aracy!"

Patrícia Poeta, apresentadora: "Além de uma grande artista era uma grande amiga. Uma colega muito querida. Ela era uma colega muito querida. Ela adorava as crianças e as crianças adoravam ela. Ela foi madrinha das filhas de uma amiga minha e meu filho a chamava de 'dinda'".

Ana Maria Braga, apresentadora: "O programa Mais Você de hoje é dedicado a ela. Nunca tive a honra de trabalhar com ela, mas pude encontrá-la ao longo da vida. Aracy era paulista de coração e eu a levo no meu coração."

Marcelo Freixo, professor e político: "Perdemos hoje uma das rainhas da dramaturgia brasileira. Aracy Balabanian marcou gerações, adorava ver a Dona Armênia na 'Rainha da Sucata', uma das personagens mais marcantes da TV. Uma atriz maravilhosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos".