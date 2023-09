Tatá Werneck, atriz e apresentadora - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/09/2023 22:18 | Atualizado 02/09/2023 22:29

Rio - Tatá Werneck contou nas redes sociais, neste sábado (2), que testou negativo para Covid e teve alta médica. A atriz que interpreta a personagem Anely, na novela "Terra e Paixão", da TV Globo, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e optou pelo isolamento em um hospital para não contaminar a filha de 3 anos e por conta de um crise de ansiedade.

Galera obrigada pelas msgs de carinho ! Tô negativa já :) em casa e feliz obrigada — Tata werneck (@Tatawerneck) September 2, 2023

Após a notícia de que Tatá havia testado positivo, a TV Globo precisou ajustar os roteiros da novela. "A novela segue o protocolo atualizado para os casos de covid. Os roteiros de 'Terra e Paixão' foram ajustados e a novela segue gravando normalmente", diz o comunicado enviado pela assessoria de imprensa da emissora.

Durante a pandemia do coronavírus, Tatá Werneck foi bastante criticada por seu "cuidado excessivo", inclusive por ter usado duas máscaras no velório do ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da doença, em maio de 2021. Na época, a atriz usou seu Twitter para desabafar sobre os ataques. "As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável".