Victor e Leo anunciam retorno aos palcos - Rubens J. Cerqueira / Divulgação

Victor e Leo anunciam retorno aos palcosRubens J. Cerqueira / Divulgação

Publicado 24/09/2023 08:18

Rio - Após uma pausa de cinco anos, Victor & Leo anunciaram que vão retornar aos palcos em 2024. A turnê especial, que celebrará o reencontro da dupla com seus fãs, já tem shows confirmados em 30 cidades. Oito delas já foram divulgadas, incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo. As apresentações prometem ter uma mega produção de som, luz, imagem e cenografia.

fotogaleria

"Nós sentimos o amor e a saudade de vocês a cada momento e estamos ansiosos para retribuir todo o carinho e apoio que recebemos ao longo dos anos. Essa pausa foi necessária para voltarmos para as nossas raízes e abraçarmos com tempo quem a gente ama. Estamos prontos para retomar com força total. Nossos fãs sempre estiveram conosco!", avisa a dupla.

Com uma carreira repleta de sucessos, Victor & Leo conquistaram o coração de milhões de brasileiros e rapidamente entraram para o seleto hall de ícones da música. Ao longo de 31 anos de carreira, eles acumulam impressionante coleção de prêmios e reconhecimentos, incluindo Grammy Latino e inúmeros troféus em premiações nacionais, além de figurar na trilha sonora de diversas novelas. Entre os hits da dupla estão: "Amigo apaixonado", "Borboletas", "Deus e eu no sertão", "Fada" e "Vida boa".

Na madrugada deste sábado (23), Vitor & Leo realizaram uma emocionante performance surpresa, no palco do tradicional Villa Country, em São Paulo. Assim que entraram em cena, foram recebidos com muitos aplausos e grande comoção. No mesmo dia, eles se dirigiram pela primeira vez aos fãs, após os indícios do retorno, em carta aberta, onde afirmam que o tempo longe dos palcos serviu para a reconstrução da base familiar e agradecem aos fãs por, ao longo deste tempo, terem estado sempre presentes, torcendo pela volta da dupla.

A dupla havia dado uma pausa na carreira, em 2018, após Victor Chaves ser acusado de agredir a então mulher, Poliana Bagatina, que estava grávida, em fevereiro de 2017, em Belo Horizonte. Em 2020, Victor chegou a ser condenado a 18 dias de prisão em regime aberto. Desde então, os irmãos mineiros estavam seguindo seus projetos profissionais sozinhos.



Confira as datas e cidades dos shows já divulgados: