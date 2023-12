Anitta curte patinação no gelo em Nova York - Reprodução / Instagram

Anitta curte patinação no gelo em Nova YorkReprodução / Instagram

Publicado 03/12/2023 10:09

Rio - Anitta aproveitou a folga que teve para se divertir em Nova York, neste sábado (2). A Girl From Rio, que está na cidade para cumprir agenda profissional, tirou um tempinho para patinar no gelo.

Através dos Stories, do Instagram, Anitta mostrou que curtiu as baixas temperaturas de Nova York para brincar no gelo. A cantora fez um vídeo patinando na região da famosa Brooklyn Bridge, ou Ponte do Brooklyn, em português.

Sem precisar de ajuda, Anitta mostrou que tem desenvoltura em cima dos patins e ainda levantou os braços para a câmera. Com um óculos escuro e um look todo preto coladinho, os patins eram o único elemento branco.

Embora ainda não seja inverno nos Estados Unidos, a cidade americana já está começando a sentir uma queda nos termômetros na despedida do outono.