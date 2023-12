Kaká Diniz se declara para Simone Mendes - Reprodução

Publicado 03/12/2023 11:19

Rio - Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, utilizou as redes sociais, neste domingo (3), para se declarar para a cantora. O empresário escreveu um longo texto falando sobre a inveja das pessoas em um casamento bem-sucedido e não perdeu a oportunidade de reforçar seu amor pela cantora.

"Para você ser bem-sucedido no casamento, os dois precisam querer. Isso é a única coisa que você não consegue conquistar sozinho (a), você depende do outro estar com a mesma visão e o mesmo propósito que o seu. Isso sim causa inveja nas pessoas, pois ter uma família inabalável é ter com quem caminhar ao lado, independente das dificuldades, é ter alguém que olha pra você e decide te amar independente do seu nível social, independente do quão grande ou pequeno você for", escreveu em um trecho.



"Você foi, você é, e sempre será minha melhor escolha! Amo te amar", finalizou o empresário na legenda da publicação. Simone e Kaká estão juntos há mais de 10 anos e são pais de Henry, de 8 anos, e Zaya, de 2 anos.

