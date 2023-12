Susana Werner - Reprodução Instagram

Susana Werner Reprodução Instagram

Publicado 12/12/2023 09:16 | Atualizado 12/12/2023 09:20

Rio - Após confirmar a separação e dizer que era vítima de abuso patrimonial, Susana Werner voltou a desabafar no Instagram, nesta terça-feira. A influenciadora digital contou que, apesar de ter um cartão de crédito com um "limite justo", não consegue pagar um advogado para dar entrada no processo de divórcio, já que é o ex-marido Julio Cesar quem controla as finanças do casal. Ela, ainda, esclareceu que casou com comunhão parcial de bens e pretende sair da relação de cabeça erguida e de maneira consensual.

"Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal … vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso para quem ainda não entendeu. Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação", iniciou.

"Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex-marido mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado … Homens sejam honestos com suas ex- mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", continuou.

Em seguida, ela revelou que casou com Julio com comunhão parcial de bens. "Sim, casamos com comunhão parcial de bens. Não ele não tinha nada antes do casamento. Sim começamos morando em minha casa e sim paguei nosso casamento. Sim, o dinheiro que construímos juntos é nosso. Não tínhamos nada e hoje tudo que temos é meu e dele. Mas só ele tem acesso e só ele gere, por um grande erro meu. Não, os meus salões ainda não dão lucro, são bebês, comecei os salões há poucos anos (2) e entramos no ponto em que se paga, portanto, ainda não tiro meu salário".

"Sim, sou totalmente dependente do dinheiro do fruto do nosso patrimônio ainda, mas trabalho muito há anos para conseguir crescer mais e mais com a Queens life beauty que já tá fazendo bastante sucesso! Graças a Deus! Para completar, amo demais o Julio, mas tenho a certeza de que por trás dele tem pessoas que o tentarão manipular. Espero poder continuar meu caminho com muito trabalho, que é o que eu mais faço na vida e que o retorno venha logo, pois só Deus sabe o quanto eu mereço e sair dessa relação de cabeça erguida e de forma consensual, conforme acordado há algumas semanas. Assim espero o desfecho. Meu medo? Que o dinheiro aqui comece … afinal eu não tenho conta conjunta e é necessário que seja depositado mensalmente numa conta que ele abriu pra mim, só para a mesada. Sim, eu aceitei isso. Na verdade, nem maldei. Mulheres não repitam os meus erros", finalizou.