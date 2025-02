Carlinhos Maia celebra cura do pai - Reprodução Instagram

Publicado 27/02/2025 12:29

Rio - Carlinhos Maia, de 33 anos, celebrou a cura do câncer no pâncreas de seu pai, que recebeu o diagnóstico em agosto do ano passado. O influenciador digital relatou, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira (26), que Virgílio fez sua última sessão de quimioterapia e aproveitou para agradecer os profissionais de saúde.

"Hoje é a última quimioterapia do meu pai. A última, acabou! O velhinho venceu. Graças a Deus foi tanto amor, cada pessoa, cada enfermeira, médico, o pessoal que trabalha com a gente, minha mãe, eu, todo mundo e principalmente Deus. Acabou. Acho que quem está em volta é quem faz você vencer as coisas ruins. Foi uma corrente de energia e oração tão positiva de vocês e graças a Deus essa parte ruim foi vencida", disse ele.

O influenciador também fez um agradecimento: "Curado. Obrigado a todos. Aos médicos, a cada seguidor que mandou amor, e principalmente a Deus", declarou.