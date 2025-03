Em Portugal, Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. posam juntinhos - Reprodução / Instagram

Em Portugal, Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. posam juntinhosReprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 08:52

Rio - A atriz Mell Muzzillo, de 19 anos, mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), que está aproveitando uma viagem em Portugal com o namorado, o ator Marcelo Mello Jr., de 37. O casal, que se conheceu durante as gravações do remake da novela "Renascer", da TV Globo, tornou o relacionamento público no final de 2024.

fotogaleria

"Meio assim, assado", legendou a atriz. Nos cliques, os atores aparecem conhecendo a capital portuguesa. Além disso, posaram juntinhos em clima de romance, com direito a taça de vinho. Para se protegerem do friozinho europeu, vestiram casacos, calças e toucas. Mesmo de férias, a atriz mostrou que continuou focada na vida fitness. "Meio assim, assado", legendou a atriz. Nos cliques, os atores aparecem conhecendo a capital portuguesa. Além disso, posaram juntinhos em clima de romance, com direito a taça de vinho. Para se protegerem do friozinho europeu, vestiram casacos, calças e toucas. Mesmo de férias, a atriz mostrou que continuou focada na vida fitness.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram. "Tão lindo vocês juntos", opinou uma seguidora. "Um casal impecável", elogiou um usuário das redes sociais. "O casal mais lindo", expressou outra pessoa.