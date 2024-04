Lima Duarte e Fernanda Montenegro, amigos de longo data - Reprodução

Lima Duarte e Fernanda Montenegro, amigos de longo dataReprodução

Publicado 20/04/2024 17:29 | Atualizado 20/04/2024 17:38

Rio - O veterano ator Lima Duarte reforçou a amizade com Fernanda Montenegro e revelou o presente que a envia e a outros seus amigos queridos durante uma homenagem que recebeu recentemente por completar 94 anos.

"Mirra! No fim do ano eu distribuo para os amigos. A Fernanda recebeu várias mirras minhas. Corto e mando um galhinho de mirra", disse o intérprete de Zeca do Diabo em "O Bem-amado", entre mais de 50 personagens.

Lima Duarte como Zeca do Diabo em "O Bem-amado!" Reprodução

Além da lembrança, ele também fez dedicatória: "Porque o ouro, Belchior já te deu, é o talento que você tem. O incenso é a sociedade, a literatura, tudo que nos inebria. Restou a mirra, que ninguém quis saber dela, então eu planto, louvo e mando pra você". Lima Duarte faz referência aos presentes dado pelos Três Reis Magos, Belchior, Balthazar e Gaspar, para Jesus.

"Somos muito amigos, nos amamos. Fernanda e eu nos amamos", disse.