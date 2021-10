Alinne Moraes e Cauã Reymond - Reprodução

Rio - Na noite desta sexta-feira, a Globo interrompeu a programação para anunciar que vai estrear mais duas novelas inéditas em novembro. Por conta da pandemia, nos últimos meses, a emissora recorreu repetidas vezes a reprises. Atualmente, apenas 'Nos Tempos do Imperador', que ocupa a faixa das 18h, é inédita.

"Está chegando o fim do ano. E assim como você e a sua família, a gente não vê a hora de a vida voltar ao normal. Durante a pandemia, nossas equipes trabalharam duro e com todo os cuidados. Novas histórias nasceram nos Estúdios Globo. Chegou a hora de contar essas histórias para você. Eu tenho a honra de anunciar. Vem aí, a sua nova novela das 9. E vem também uma nova novela das 7. Isso tudo já agora, em novembro. Vão ser três novelas inéditas no ar, para você se emocionar, para você sonhar, junto com a gente", disse o locutor no comunicado que já mostrava trechos das duas produções.

