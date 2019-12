Rio - João Kleber renovou o contrato com a RedeTV! por mais dois anos na gravação do "Mega Senha", nesta quinta-feira. Segundo o colunista Flávio Ricco, o apresentador foi pego de surpresa por um dos sócios da emissora, Marcelo de Carvalho, que aproveitou as gravação do gameshow para antecipar a assinatura do documento.

"É um incansável trabalhador. Amilcare [Dallevo Jr., presidente do canal] e eu temos muito privilégio de ter você conosco e que essa parceria dure por muitos e muitos anos", disse Marcelo de Carvalho.

Contratado pela RedeTV! desde 1999, ano de fundação da emissora, ainda segundo Flávio Ricco, João Kleber estaria negociando um contrato com a Band.