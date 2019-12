Band demite jornalista após polêmica com Ísis Valverde e Gugu

São Paulo - A Band decidiu demitir Aaron Tura, colunista do programa "Melhor da Tarde", de Catia Fonseca, após uma série de polêmicas que envolvem o site dele, o TV Foco. A informação é do colunista Daniel Castro, do "Uol".



Aaron Tura estava no "Melhor da Tarde" desde a estreia da atração, que ocorreu em março de 2018. Segundo Daniel Castro, a repercussão negativa em relação a um dos textos divulgados no "TV Foco" foi determinante para a decisão da Band.



Esther Rocha, assessora de Gugu Liberato, falou sobre uma "fake news" publicada pelo site sobre o apresentador, que morreu dia 22 de novembro, aos 60 anos, em Orlando, após um acidente doméstico.



"Roberto Cabrini faz descoberta avassaladora na morte de Gugu e é ameaçado pela família: 'A verdade vai aparecer'", dizia o título da matéria, que retratava a tentativa do jornalista do SBT mostrar o lugar onde Gugu se acidentou.



Esther teria reclamado que ela não foi procurada para falar o posicionamento da família. "Esse TV Foco é uma lama. É uma vergonha para o jornalismo de celebridades. Um caça-cliques com chamadas escandalosas", teria dito a assessora em uma mensagem enviada ao Tura.



Outras polêmicas

Além do episódio com a família de Gugu, o site comandado por Tura também se envolveu em polêmicas com outras celebridades.



A atriz Isis Valverde compartilhou no Instagram uma foto em que aparece amamentando o filho com a legenda: "Hoje tem Amor de Mãe", se referindo à novela das 21h da Rede Globo.



O portal, entretanto, publicou a notícia com o título: "Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: 'Hoje tem'". Isso gerou revolta nos internautas e em algumas famosas, que repudiaram a postagem.



Os jornalistas deveriam se unir contra esse site. Pq chamar isso de jornalismo é ofender toda a classe. pic.twitter.com/1Bv3PefZ7s — Thiago (@thiago_p) 11 de dezembro de 2019



Na última segunda-feira, o portal publicou uma nota de esclarecimento. "O título da manchete, de fato, foi reconhecido como inapropriado e, visto isso, decidimos mudar imediatamente o conteúdo postado por um funcionário novo na empresa", dizia o texto.



Com tantas polêmicas, Rodrigo Riccó, diretor do " Melhor da Tarde " e marido de Catia Fonseca, pediu aos diretores da Band que Aaron Tura fosse demitido. Como as edições especiais de férias já foram gravadas, o colunista deve deixar a atração definitivamente em janeiro de 2020.