'Master Chef — A Revanche' terá final exibida nesta terça

Rio - Os cozinheiros Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon disputam hoje a grande final do 'MasterChef — A Revanche'. Avaliados pelos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, eles vão fazer um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa. O programa será exibido com uma parte gravada e outra ao vivo, a partir das 22h45, na Band.

Na prova final, Estefano e Vitor terão que usar obrigatoriamente três ingredientes bem brasileiros nas suas receitas: jiló, pinhão e caju.

O vencedor será anunciado, ao vivo, por Ana Paula Padrão e ganhará o prêmio de R$ 250 mil e um curso de culinária francesa no Le Cordon Bleu no Rio, além do troféu do programa. A edição atual trouxe de volta 20 participantes das seis temporadas anteriores.