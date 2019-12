'Éramos Seis': mesmo morto, Júlio atrapalha Lola e seus filhos

Rio - A barra vai pesar para Lola (Gloria Pires) em 'Éramos Seis'. E a ameaça vem do além, já que mesmo morto, seu marido Júlio (Antonio Calloni) vai continuar dando trabalho a ela e à família. O site 'Notícias da TV' revela que a dona de casa vai receber uma carta endereçada ao marido e terá uma surpresa: vai descobrir que o vendedor de tecidos deixou mais uma dívida altíssima para ela antes de morrer.

Lola, que ficou sem dinheiro por causa dos empréstimos que o marido fazia escondido, já havia conseguido superar os problemas vendendo doces para fora. Chegou até mesmo a comprar um fogão novo para conseguir dar conta das encomendas que chegavam. Só que, no momento em que Lola comemorava a nova aquisição com a família, ela ouve alguém batendo na porta. Julinho (André Luiz Frambach), um dos filhos dela, vai atender e retorna com a notícia: "Era o carteiro. Com uma carta registrada no banco no nome do papai", diz.



Trata-se de mais uma dívida, com juros, altíssima. Por causa dos débitos, Carlos (Danilo Mesquita) abandona a faculdade. "Estou chocado. Difícil aceitar. Por que o papai fez isso com a gente? São dívidas e mais dívidas! Por quê? Maldito pai que tivemos", amaldiçoa Carlos. "Carlos, que isso? Não fala assim, não tenha raiva do seu pai. Vamos ter que tirar mais essa pedra do caminho. Não tem jeito", responderá Lola.