'Um pouco sem rumo', desabafa Fernando Rocha após demissão da Rede Globo

São Paulo - Ex-apresentador do "Bem Estar", da Globo, Fernando Rocha comentou sobre sua demissão da emissora. O jornalista trabalhou por 30 anos na empresa e foi demitido em junho deste ano. Em entrevista para a rádio Jovem Pan, ele conversou sobre o assunto.

"Nesses 30 anos de emissora, adquiri uma personalidade muito ligada à emissora", declarou Fernando Rocha. "Eu fui o 'Fernando da Globo'. Era meu nome, minha identidade. Quando você perde isso, você fica um pouco sem chão, um pouco sem rumo", disse.

Mesmo tendo ficado chateado com a demissão, o jornalista afirmou que entende o processo de reestruturação pelo qual o canal passa. "Saí pelo processo de reestruturação que atingiu várias pessoas. Continua atingindo. Isso me dá tranquilidade para dizer que não é uma questão particularizada, não vou individualizar meu drama. É uma situação muito maior, muito mais abrangente do que possa parecer", revelou.

E continuou: "Porque a lista é imensa de pessoas que saíram, depois e antes de mim. Minha história é uma dentro de várias outras. Mas existe um motivo maior, uma questão estratégica que nem me cabe responder, analisar, ponderar, porque é um movimento dentro da própria empresa", disse Fernando Rocha.