Âncora da Globo chora ao exibir reportagem sobre menino que salvou a mãe

Rio - Marina Martins, apresentadora do "Bom Dia MT" da TV Centro América, afiliada da Globo, não conseguiu segurar a emoção e chorou ao vivo ao exibir a história de um garoto de 11 anos que ajudou a salvar a mãe, que estava sendo agredida pelo pai.

"Não estou passando trote. Por favor, me ajuda. Tenho 11 anos, meu Deus do Céu. Vou ficar aqui na frente esperando", disse o menino na ligação para a polícia.

Após a exibição da reportagem, Marina ficou visivelmente emocionada. "Ai, é de cortar o coração", disse a apresentadora. "É difícil ouvir uma criança desesperada a esse ponto, e que graças a essa ligação salvou a vida da mãe e dos irmãos", explicou Marina. "Então, é a realidade nua e crua de crianças que estão expostas a essa violência diariamente. E que a gente precisa fazer alguma coisa enquanto sociedade", completou.

A polícia foi ao local e encontrou a mãe do garoto esfaqueada. As crianças se esconderam atrás do sofá e estavam chorando muito. De acordo com o "Bom Dia MT", a mulher sobreviveu e foi levada a um centro cirúrgico.

O garoto de 11 anos que salvou a mãe e seus irmãos estão com a avó. O pai das crianças, Carlos Fernando, teve prisão decretada em flagrante convertida em prisão preventiva. A Delegacia da Mulher investiga o caso.