Rio - Luciano Huck e a equipe do "Caldeirão" estiveram em uma praia da Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira, para gravar o programa especial de final de ano. Já virou uma tradição reunir a equipe na praia para agradecer por mais um ciclo. Luciano e as assistentes de palco fizeram oferendas. Dany Bananinha também marcou presença e exibiu sua barriguinha de cinco meses de gestação.