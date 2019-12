Fátima Bernardes se despede de Lair Rennó e comove fãs: 'parceiro'

São Paulo - Fátima Bernardes usou as redes sociais para se despedir do companheiro de palco Lair Rennó, que anunciou no início do mês que deixará a emissora por onde trabalhou por 20 anos.

"É um #tbt, mas preferi começar pela foto de hoje e voltar no tempo, nesses quase oito anos juntos. @olalair foi meu parceiro desde a primeira hora. Nesta festa, se despede do #encontrocomfatima, mas nossa parceria, nossa amizade, nossa torcida um pelo outro permanecem. Só posso dizer obrigada e desejar um mundo de coisas boas pra vc. E elas virão em 2020. #deixabrilhar", escreveu Fátima Bernardes.



Depois de sua última aparição na atração, Lair Rennó também publicou uma mensagem emocionante sobre o tempo que passou na Globo.

"Foi uma experiência incrível. Hoje, um ciclo se encerra. Na Globo, são vinte anos de história nas bancadas de Minas, da GloboNews e no Encontro. Novos ciclos se formarão. A hora da despedida é dolorosa, mas as janelas de oportunidades aparecem justamente nesse estágio", afirmou o ex-companheiro de Fátima Bernardes.