Kaysar ganha a 'Dança dos Famosos 2019'

Rio - Kaysar foi o vencedor do quadro "Dança dos Famosos 2019", apresentado no "Domingão do Faustão". O ator levou a melhor na disputa pelo primeiro lugar, que aconteceu neste domingo (22). Dandara Mariana e Jonatan Azevedo ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Os finalistas dançaram dois ritmos na grande final: tango e valsa. Marcello Melo Jr., Vitória Strada, Fafá de Belém, Artur Xexeo e Leo Jaime formaram o juri artístico, além de Raquel Guarini, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na bancada técnica.